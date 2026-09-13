Bild: Хакеры украли 5,79 ТБ секретных данных Сената Берлина

Хакеры украли 5,79 ТБ данных из сетей Сената Берлина. В даркнет выложены документы о дронах. Группа Rhysida требовала €2 млн, угрожая раскрыть информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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