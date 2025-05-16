«Спартак» может подписать Ланговича из «Ростова» в случае ухода Хлусевича (Metaratings)

Красно-белые рассматривает кандидатуру 21-летнего защитника «Ростова» как потенциальную замену Даниилу Хлусевичу, который летом может покинуть клуб, об этом сообщает Metaratings.
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