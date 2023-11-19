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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Смольский: «Я слышал промах Халили, у меня тоже был один выстрел не совсем контролируемый, но это было попадание»

«С самого начала гонки был контроль над ситуацией. Карим себя тоже спокойно чувствовал, я видел это. Мы работали в тандеме.

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