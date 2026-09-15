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"Зеленскому нашли замену, нужно согласовать с Москвой": эксперты и политики о ситуации на Украине

"Зеленскому нашли замену, нужно согласовать с Москвой": эксперты и политики о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, долго ли продержится Зеленский и что будет, когда его место займет кто-то другой.

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