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Брутян недолго радовалась: Муцениеце решила судьбу их с Прилучным дочери

Брутян недолго радовалась: Муцениеце решила судьбу их с Прилучным дочери

Актриса все-таки взялась за ум перед судом. Агата Муцениеце с сыном и дочкой Социальные сетиДетям Агаты Муцениеце и Павла Прилучного предстоит в конце августа явиться в суд, чтобы дать показания по делу об опеке, затеянному их отцом.

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