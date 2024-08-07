Брутян недолго радовалась: Муцениеце решила судьбу их с Прилучным дочери

Актриса все-таки взялась за ум перед судом. Агата Муцениеце с сыном и дочкой Социальные сетиДетям Агаты Муцениеце и Павла Прилучного предстоит в конце августа явиться в суд, чтобы дать показания по делу об опеке, затеянному их отцом.