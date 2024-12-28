USDT станет незаконным в Европе в ближайшие 3 дня!

На криптовалютном рынке Европы назревает серьезное потрясение: Tether (USDT), крупнейший в мире стейблкоин, оказался перед угрозой стать незаконным в соответствии с предстоящим введением в действие положения о рынках криптоактивов (MiCA).
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