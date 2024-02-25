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День, когда старый морпех нагнул Пентагон и сделал с ним всякое

День, когда старый морпех нагнул Пентагон и сделал с ним всякое

﻿﻿В 2002 году американские военные провели беспрецедентные учения под названием «Вызов тысячелетия 2002».

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Комментарии
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Модест
Подогнать действия под ожидаемый и угодный начальству результат - как это знакомо. Затем дождь звёзд на погоны, должности и награды непричастным и наказание отличившихся. Вот поэтому их сейчас хуситы гоняют ссаными тряпками. А если бы иракских генералов не скупили оптом, то и в Ираке им бы не поздоровилось. Арабов алчность подвела и двужопость их Саддама, который от русских отвернулся, как сейчас Мыкола Пашенюк.
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