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Шалимов о победе «Динамо» над «Ростовом»: «Классная игра, но Шварц никакого ноу-хау не открыл, по такой схеме мог играть и Гусев. Никакой эйфории быть не должно, «Динамо» пока ничего не выиграло»

Экс-тренер «Краснодара» и «Факела» Игорь Шалимов прокомментировал тактические аспекты победы «Динамо» над « Ростовом » в Альфа-Банк РПЛ (3:0).

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