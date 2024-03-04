В Самарской области произошел хлопок на ж/д мосту через реку Чапаевка

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск.
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