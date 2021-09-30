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«Локомотив» в Риме ничего не смог противопоставить «Лацио»

«Локомотив» в Риме ничего не смог противопоставить «Лацио»

Столичный «Локомотив» в Риме сыграл с «Лацио» в рамках группового мини-турнира Лиги Европы УЕФА. Напомним, что в первом туре «железнодорожники» дома сделали ничью 1:1 с «Марселем», а римляне несколько неожиданно уступили «Галатасараю» — 0:1.

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