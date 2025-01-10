Совковая лопата против мазутных пятен

Сергей Аксенов, комментируя ситуацию с выбросами нефтепродуктов на территории полуострова, заявляет о высоком риске повторения в Крыму случившегося на Кубани (где еще в декабре объявили о чрезвычайной ситуации федерального масштаба).
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