СМИ: Макрон готов отправить войска на Украину при угрозе Киеву и Одессе

Отправка войск Франции на Украину возможна в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева. Об этом заявил национальный секретарь французской Коммунистической партии Фабьена Русселя, по словам которого президент Эмманюэль Макрон рассказал о соответствующем сценарии 7 марта на встрече в Елисейском дворце с лидерами партий.