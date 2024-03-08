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СМИ: Макрон готов отправить войска на Украину при угрозе Киеву и Одессе

СМИ: Макрон готов отправить войска на Украину при угрозе Киеву и Одессе

Отправка войск Франции на Украину возможна в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева. Об этом заявил национальный секретарь французской Коммунистической партии Фабьена Русселя, по словам которого президент Эмманюэль Макрон рассказал о соответствующем сценарии 7 марта на встрече в Елисейском дворце с лидерами партий.

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