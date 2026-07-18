PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

С 20 июля исчезнет на всех заправках: к чему готовиться автомобилистам на АЗС

С 20 июля исчезнет на всех заправках: к чему готовиться автомобилистам на АЗС

С 20 июля автомобилистам советуют внимательнее относиться к поездкам на автозаправочные станции. Эксперты отмечают, что на многих АЗС завершаются одни акции и специальные предложения, а вместо них начинают действовать новые условия обслуживания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии