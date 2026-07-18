С 20 июля исчезнет на всех заправках: к чему готовиться автомобилистам на АЗС

С 20 июля автомобилистам советуют внимательнее относиться к поездкам на автозаправочные станции. Эксперты отмечают, что на многих АЗС завершаются одни акции и специальные предложения, а вместо них начинают действовать новые условия обслуживания.
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