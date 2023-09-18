Авиакомпания обещала возместить все расходы.фото: t.me/zstproc--> Авиакомпания «Уральские авиалинии» возместит ущерб фермерам, нанесенный при экстренной посадке самолёта в Убинском районе Новосибирской области.
Фермеры подсчитывают убытки после посадки самолёта на поле
Комментарии
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Геннадий Свешников
Убыток, будет возмещён фермерам,за труды праведные❗Жизни- более 100 пассажиров дороже, всех праведных трудов фермеров.Браво пилотам "Уральских авиалиний"❗👍🌹
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10 час.
ВА
Владимир Акулов
Удивительно , что шасси тяжелого самолета сразу не закопались на огромной скорости в мягкий грунт поля...Если бы поле было после дождей - самолет зарылся бы в раскисшую землю и сделал бы *козла*...
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6 час.
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