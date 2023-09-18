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Фермеры подсчитывают убытки после посадки самолёта на поле

Фермеры подсчитывают убытки после посадки самолёта на поле

Авиакомпания обещала возместить все расходы.фото: t.me/zstproc--> Авиакомпания «Уральские авиалинии» возместит ущерб фермерам, нанесенный при экстренной посадке самолёта в Убинском районе Новосибирской области.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Убыток, будет возмещён фермерам,за труды праведные❗Жизни- более 100 пассажиров дороже, всех праведных трудов фермеров.Браво пилотам &quot;Уральских авиалиний&quot;❗👍🌹
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10 час.
ВА
Владимир Акулов
Удивительно  ,  что  шасси  тяжелого  самолета  сразу  не  закопались на  огромной  скорости  в  мягкий  грунт  поля...Если  бы  поле  было  после  дождей  - самолет  зарылся  бы  в  раскисшую  землю  и  сделал  бы  *козла*...
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6 час.

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