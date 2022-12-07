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Вахид Халилходжич: «Кое-кто отказывался играть за Марокко – окружение предпочитало Испанию, Францию. А во время ЧМ мнение меняется! Но нужно было ездить с командой в Гвинею в дни военного путча»

Вахид Халилходжич рассказал о работе в сборной Марокко. Халилходжич вывел Марокко на ЧМ-2022. За три месяца до старта турнира марокканцы отправили боснийского специалиста в отставку.

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