В Бурятии сбежавшего с обеда почти на год уклониста осудили на 6 лет

Кяхтинский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор жителю Бурятии.В пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда сообщили, что тезку известного исполнителя Сергея Лазарева осудили за уклонение от службы.
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