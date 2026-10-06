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Царьград

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Ученые ИПГ зафиксировали вспышку на Солнце 5 октября

Ученые ИПГ зафиксировали вспышку на Солнце 5 октября

Прошлой ночью на Солнце произошла мощная вспышка класса M1.1, зарегистрированная группой пятен 4545. Ученые Института прикладной геофизики предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле.

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