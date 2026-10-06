Ученые ИПГ зафиксировали вспышку на Солнце 5 октября

Прошлой ночью на Солнце произошла мощная вспышка класса M1.1, зарегистрированная группой пятен 4545. Ученые Института прикладной геофизики предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Песвдонародная":...
- Вот и всё. Венгри...
- M Люди в Киеве снов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым