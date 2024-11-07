Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов проинформировал о том, что Организацию Североатлантического Договора ожидает крайне негативное будущее из-за агрессии и циничности, которые проявляет руководство объединения.
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