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Депутат Картаполов: Перспективы НАТО печальны, ей лучше распуститься

Депутат Картаполов: Перспективы НАТО печальны, ей лучше распуститься

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов проинформировал о том, что Организацию Североатлантического Договора ожидает крайне негативное будущее из-за агрессии и циничности, которые проявляет руководство объединения.

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