Зеленский назвал инаугурацию Трампа днём перемен и надежды

Инаугурацию президента США Дональда Трампа назвал днём перемен и надежды на «решение многих проблем, в том числе глобальных», глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, которое он выложил 20 января в своём Telegram-канале.
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