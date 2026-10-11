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Мировое обозрение

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На видео сняли сильный пожар на промышленном предприятии под Киевом

На видео сняли сильный пожар на промышленном предприятии под Киевом

Главное в тезисах: Тезис 1: Под Киевом произошёл сильный пожар на промышленном предприятии после удара — кадры с густыми клубами чёрного дыма распространяют местные паблики и СМИ.

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