28-29 сентября в Дублине (Ирландия) состоится Европейская конференция председателей парламентов. В ней будут участвовать спикеры и председатели парламентов 46 государств-членов Совета Европы, парламентов государств, имеющих статус наблюдателя или партнера по демократии при Парламентской ассамблее Совета Европы, а также международных парламентских ассамблей.
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