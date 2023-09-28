28-29 сентября в Дублине (Ирландия) состоится Европейская конференция председателей парламентов. В ней будут участвовать спикеры и председатели парламентов 46 государств-членов Совета Европы, парламентов государств, имеющих статус наблюдателя или партнера по демократии при Парламентской ассамблее Совета Европы, а также международных парламентских ассамблей.