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Царьград

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Московские контролеры проверили 3 млн билетов: безбилетники остались в убытке

Московские контролеры проверили 3 млн билетов: безбилетники остались в убытке

С начала 2025 года в Москве проверено более 3 млн билетов в транспорте, что на 16,5% больше прошлогоднего показателя.

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