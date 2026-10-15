Похоже, Кличко разрешили пойти против Зеленского.Накануне мэр Киева Виталий Кличко осмелел и обратился с резкой критикой главы киевского режима прямо с трибуны Верховной Рады.
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