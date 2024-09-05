‍Израиль заверил Катар, что ЦАХАЛ полностью выйдут из Филадельфийского коридора в рамках 2-го этапа прекращения огня, – израильское СМИ The Times of Israil о переговорах по прекращению огня в секторе Газа: 🔶Израильские переговорщики ранее сообщили посредникам в Катаре, что Израиль по-прежнему поддерживает полный вывод ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора в рамках 2-го этапа потенциального договора о прекращении огня, несмотря на слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о продлении присутствия на границе Египта и сектора Газа военного контингента Израиля на неопределённый срок.