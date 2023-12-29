«Люди пишут с просьбой запретить меня»: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты после «голой» вечеринки Ивлеевой

После скандальной «голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в Москве фанаты стали массово возвращать билеты на концерты певицы Лолиты, объясняя это участием звезды в «голой» вечеринке богера Насти Ивлеевой.