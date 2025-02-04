В апарт-отеле на Витебском проспекте постояльца ударили ножом

Нападавшего задержали Росгвардейцы задержали вооруженного злоумышленника, ранившего постояльца в апарт-отеле в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по городу и Ленобласти.
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