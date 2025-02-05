Убираются и рычат для китайцев: новосибирские девушки открыли для себя новый вид заработка

Снятые на камеру клининг и рычание приносят сибирским красавицам около 10 тысяч рублей в сутки В студии одной из элитных высоток Новосибирска девушки зарабатывают деньги на уборке, рычании и танцах в коротких юбках.
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