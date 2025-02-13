Погода сделает рязанцам необычный подарок к 23 февраля

На смену морозцу вновь придет тепло. Ожидать плюсовых температур стоит в подарок к 23 февраля. А первые дни весны выглядят пока и вовсе многообещающе — не исключено, что уже в начале марта дневные температуры перешагнут отметку в +10 градусов.
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