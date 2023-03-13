В США закрылся ещё один крупный банк

В США в воскресенье закрыли нью-йоркский Signature Bank. Об этом заявили глава министерства финансов страны Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов Мартин Грюнберг.