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В США закрылся ещё один крупный банк

В США закрылся ещё один крупный банк

В США в воскресенье закрыли нью-йоркский Signature Bank. Об этом заявили глава министерства финансов страны Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов Мартин Грюнберг.

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