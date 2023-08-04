Собянин: Служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Профтестирование полезно как начинающим, так и опытным специалистам Почти 70 тыс. горожан прошли профориентацию и разработали карьерную стратегию с помощью службы занятости Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.