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Собянин: Служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Собянин: Служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Профтестирование полезно как начинающим, так и опытным специалистам Почти 70 тыс. горожан прошли профориентацию и разработали карьерную стратегию с помощью службы занятости Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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