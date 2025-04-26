В России создали новый препарат от редкой формы лейкоза Российская компания «Фармасинтез» завершает подготовку к регистрации нового препарата Вамотиниб, предназначенного для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ).
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