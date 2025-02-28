Национальные формирования РККА внесли свой вклад в Победу. И немалый

Валерий ПОЛЕССКИЙ Готовя агрессию против СССР, правители нацистской Германии рассчитывали, что уже под первыми ударами Советское государство начнёт рушиться и трещины пойдут по «границам» наций и народностей, населявших нашу страну.
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