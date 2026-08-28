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Царьград

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Минобороны РФ сообщило о снижении огнестрельных ранений на СВО

Минобороны РФ сообщило о снижении огнестрельных ранений на СВО

В зоне Специальной военной операции, по словам командира Джерри, основной вид ранений — осколочные. Медицинский персонал 11-го корпуса группировки "Север" продолжает оказывать квалифицированную помощь на харьковском направлении.

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