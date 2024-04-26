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Мэрия спешно ликвидировала похоронный дом «ИМИ» в Новосибирске

Мэрия спешно ликвидировала похоронный дом «ИМИ» в Новосибирске

Муниципальное унитарное предприятие «Похоронный дом “ИМИ”» перестало существовать в Новосибирске. 24 апреля мэрия Новосибирска постановила ликвидировать муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела “Похоронный дом ИМИ”».

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Как рассказал Сибкрай.ru председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, это произошло из-за глубокого непонимания процессов депутатами.&quot; .................. или же очень хорошего понимания процессов некоторых лиц из руководства города, прибрать себе прибыльные предприятия без финансовых вливаний. Короче &quot;приватизация-2024&quot;.
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