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5000 люмен, 240 Гц и ресурс лазера до 30 000 часов. Представлен 4K-проектор ViewSonic

5000 люмен, 240 Гц и ресурс лазера до 30 000 часов. Представлен 4K-проектор ViewSonic

LSD500-4K рассчитан на длительную работу и поддерживает HDR10/HLG ViewSonic представила коммерческий лазерный проектор LSD500-4K, который получил лазерный источник света третьего поколения и яркость до 5000 ANSI люмен.

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