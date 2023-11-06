Гармония единства: сюрреалистические коллажи, стирающие тонкую грань между явью и навью

Сюрреалистические коллажи. Автор: Antonio Mora. Горные хребты, водопады, старые мосты, стаи птиц, верхушки деревьев – всё это и многое другое испанский художник Антонио Мора (Аntonio Mora) мастерски сочетает с силуэтами людей в своих сюрреалистических работах, полных тайн, загадок и гармонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии