Гармония единства: сюрреалистические коллажи, стирающие тонкую грань между явью и навью

С нами не соскучишься!

Сюрреалистические коллажи. Автор: Antonio Mora. Горные хребты, водопады, старые мосты, стаи птиц, верхушки деревьев – всё это и многое другое испанский художник Антонио Мора (Аntonio Mora) мастерски сочетает с силуэтами людей в своих сюрреалистических работах, полных тайн, загадок и гармонии.