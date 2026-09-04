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Царьград

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The Hindu: В Индии арестовали мошенника, выдававшего себя за полицейского

The Hindu: В Индии арестовали мошенника, выдававшего себя за полицейского

В Индии задержан 64-летний мошенник, который 25 лет выдавал себя за сотрудника Национального бюро расследований, вымогая деньги.

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