Россиянам рассказали, как надо одеваться в межсезонье во избежание простуды

Надо держать голову в холоде, а ноги в тепле Как избежать простуды при резких перепадах температуры, когда на улице то холодно, то тепло, в интервью радио Sputnik объяснил кандидат медицинских наук и врач-терапевт Алексей Хухрев.
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