В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

Юрий Ильинов

Financial Times: команда Трампа считает, что «Северный поток-2» можно использовать на переговорах по конфликту России и Украины Бывший исполнительный директор оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке инвесторов из США хочет перезапустить балтийский газопровод, а в окружении Трампа считают, что это можно использовать в мирных переговорах по Украине, пишет британское издание Financial Times. Восстановление проекта по «Северному потоку» может стать частью усилий по восстановлению отношений с Россией, заявил изданию неназванный представитель администрации Трампа. США сказали бы: «Ну, теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы - сказал другой анонимный собеседник Financial Times. Напомним, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», идущие из России в Германию по дну Балтийского моря, были подорваны в сентябре 2022 года. По словам некоторых экспертов, включая и американских, именно США стояли за этой диверсией. Ранее же появилась информация, что газопроводом хочет завладеть американский миллиардер Стивен Линч, так как имущество оператора за долги хотят выставить на продажу. Британские журналисты отмечают, что если американцам удастся реализовать этот план, то Вашингтон получит беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу. Для этого им нужно снять санкции с России и уговорить её возобновить поставки газа, а также получить согласие Германии принимать и пропускать его.