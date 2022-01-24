WP: Россиян могут оставить без некоторых моделей смартфонов и игровых приставок «из-за Украины»

США могут усилить экспортный контроль за поставками в Россию товаров, где использована микроэлектроника, созданная или разработанная с применением компонентов или ПО, имеющих отношение к Соединенным Штатам, в случае ее «вторжения» на Украину.
США могут усилить экспортный контроль за поставками в Россию товаров, где использована микроэлектроника, созданная или разработанная с применением компонентов или ПО, имеющих отношение к Соединенным Штатам, в случае ее «вторжения» на Украину.
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