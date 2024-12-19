🎄Уже ЗАВТРА в ДК "Победа" состоится незабываемое, веселое, музыкальное представление "Сказка Новогодних Чудес".
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🎄Уже ЗАВТРА в ДК "Победа" состоится незабываемое, веселое, музыкальное представление "Сказка Новогодних Чудес".