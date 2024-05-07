В Северной Македонии начинаются выборы

Жители Северной Македонии 8 мая выйдут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за депутатов национального Собрания, а также определить победителя второго тура президентской гонки, сообщают РИА Новости.
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