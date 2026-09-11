В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае, пока не запланирована.
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