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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае, пока не запланирована.

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