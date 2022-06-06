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Пригожин назвал The Insider «грязной, ЦРУшной структуркой»

Пригожин назвал The Insider «грязной, ЦРУшной структуркой»

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал судебное разбирательство с The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), назвав издание «грязной, ЦРУшной структуркой».

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