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Гвардиола о турне «Ман Сити» по США: «Каждая игра была намного лучше предыдущей. Мы очень рады, что молодые игроки показали себя»

Команда провела 4 товарищеских матча – с «Селтиком» (3:4), «Миланом» (2:3), «Барселоной» (2:2, 1:4 по пенальти) и «Челси» (4:2).

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