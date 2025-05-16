"Можем признать": в США остались в шоке от слов Зеленского в Турции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Речь Владимира Зеленского на пресс-конференции в Анкаре доказывает его оторванность от реального положения дел, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
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