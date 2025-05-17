Тайный язык кошек: что питомец хочет сказать, скидывая вещи со стола

www.globallookpress.com/Silas Stein/dpa Содержать дома кошку полезно для здоровья. Ученые давно заметили, что кошатники реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и неврозами, потому что пушистое чудо успокаивает своим видом.
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