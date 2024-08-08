Экс-разведчик США Риттер назвал актом устрашения обыск ФБР в его доме

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что обыск, проведенный в его доме ФБР, — это акт устрашения, целью которого было заставить его «дважды подумать», прежде чем высказывать политическую позицию в инфополе.
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