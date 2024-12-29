❗️⚡️На производственных линиях АО "Концерн "Калашников" началось крупносерийное производство БПЛА-"камикадзе" / барражирующих боеприпасов "Куб-10Э".
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❗️⚡️На производственных линиях АО "Концерн "Калашников" началось крупносерийное производство БПЛА-"камикадзе" / барражирующих боеприпасов "Куб-10Э".