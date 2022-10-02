Диетолог предупредила о правилах потребления имбиря

Диетолог Бережная: употребление имбиря может вызвать обострение заболеваний ЖКТ Употребление имбиря в больших количествах может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного Диетолог Бережная: употребление имбиря может вызвать обострение заболеваний ЖКТ Употребление имбиря в больших количествах может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за «агрессивных» веществ в его составе, предупредила кандидат медицинский наук гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в беседе с RT.